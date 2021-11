Erneut Auto in Flammen : Mercedes brennt vor Spielhalle in Glinde aus

Immer wieder kommt es im Süden Stormarns zu Bränden von Pkw. Dieses Mal brannte am Mittwochabend, 15. November, ein Mercedes vor einer Spielothek aus.

Glinde | Erneut musste die Feuerwehr im Süden Stormarns ausrücken, um einen brennenden Pkw zu löschen. Um 20.08 Uhr war am Mittwochabend, 15. November, die Meldung bei der Integrierten Leitstelle Süd eingegangen, dass in der Gutenbergstraße ein Auto vor einer Spielhalle in Flammen stehe. Feuerwehr Glinde löscht das Fahrzeug Als die alarmierte Freiwillige...

