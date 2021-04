Fahrer stirbt im Auto-Wrack : A1 – Tödlicher Unfall auf der Raststätte Trave bei Reinfeld

52-Jähriger Autofahrer prallt mit Mercedes unter den Auflieger eines stehenden Lkw und stirbt noch im Unfallwrack.

Reinfeld | Auf dem Parkplatz der Raststätte Trave an der A1 wurde am Dienstagnachmittag, 13. April, ein Autofahrer tödlich verletzt. Mit seinem Mercedes war der knapp 52 Jahre alte Mann unter den Auflieger eines stehenden Lkw geprallt. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Seine Verletzungen war so stark, dass er noch im total zertr...

