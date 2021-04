Kreis Stormarn : Wie viele Wölfe gibt es in Stormarn?

Bei einem Unfall bei Ahrensburg wurde ein Wolf getötet. Wie wahrscheinlich ist es, in Stormarn auf einen Wolf zu treffen?

Ahrensburg/Bad Oldesloe | Vor kurzem wurde auf dem Ahrensburger Ostring ein Wolf bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Seitdem Wölfe 2007 in Schleswig-Holstein wieder aufgetaucht sind, kam es in Stormarn zu mehreren Verkehrsunfällen mit Wölfen. Doch wie verbreitet sind Wölfe eigentlich im Kreisgebiet? Drei Vorfälle in Stormarn gemeldet Auf der Wolfsnachweiskarte für...

