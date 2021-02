Tagelang in der Hotline : Stormarner Senioren berichten von Impftermin-Frust

Stormarner Senioren berichten von ihren Problemen bei der Corona-Impfterminvergabe per Telefon-Hotline.

Bad Oldesloe | Stundenlang habe ihr die Computerstimme erzählt, dass man ihr die Wartezeit nicht zumuten wolle und sie erneut anrufen solle. Und so wählte die 87-jährige Bargteheiderin immer wieder die Corona-Impf-Hotline-Nummer, die ihr in einem Brief mitgeteilt word...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.