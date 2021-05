Zeugensuche : Mehrere Pkw in Ahrensburg aufgebrochen

Es kam in Ahrensburg zwischen dem 30. April und 1. Mai zu Diebstählen aus drei Fahrzeugen.

Ahrensburg | Es war ein Schock für mehrere Ahrensburger am vergangenen Wochenende. Als sie zu ihren geparkten Fahrzeugen kamen, mussten sie feststellen, dass diese aufgebrochen worden waren. Wie die Polizei am Montag,3. Mai, mitteilte, kam es in Ahrensburg zwischen dem 30. April und 1. Mai zu Diebstählen aus drei Fahrzeugen in der Moltkeallee, dem Voßwinkel und...

