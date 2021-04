Coronavirus in Stormarn : So ist die Corona-Situation in Stormarner Kitas und Unternehmen

In vier Stormarner Kitas sind Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das bestätigt die Stormarner Kreisverwaltung.

Bad Oldesloe | Ein Großteil der Corona-Infektionen in Stormarn sind keinen bestimmten Orten oder Einrichtungen zuzuordnen. Das erklärt Michael Drenckhahn, Sprecher des Kreis Stormarn. Das Ausbruchsgeschehen sei insgesamt weiterhin diffus und lasse sich weder regional noch auf weitere bestimmte Personengruppen eingrenzen. Fünf Corona-Fälle in vier Kitas Was ...

