50 Feuerwehrleute vor Ort : Großeinsatz nach Feuer in Ahrensburger Druckerei

Brand bei der Druckerei Prinovis, einer der größten Druckdienstleister Europas für Tiefdruck, Offsetdruck, Weiterverarbeitung und Veredelung. Menschen wurden nicht verletzt. Ursache noch unklar.

Ahrensburg | Ein Feuer in der Maschinenhalle der Druckerei Prinovis im Ahrensburger Industriegebiet hat am Montagmorgen, 26. April, einen längeren Einsatz für die Ortsfeuerwehren Ahrensburg, die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf und den Rettungsdienst ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Mitarbeiter hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Fe...

