Vandalismus in Bargteheide : Zeugensuche – Mehrere Außenspiegel an geparkten Pkw abgetreten

In einem Fall wurde ein Außenspiegel nicht nur abgetreten, sondern auch entwendet. Die Polizei Bargteheide hofft auf Hinweise.

Bargteheide | Vandalismus beschäftigt die Polizei in Bargteheide. Bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober wurden gegen fünf Uhr an mehreren Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten. Dabei entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Außenspiegel abgetreten und entwendet In drei Fällen seien die Spiegel beschädigt worden. „Zudem hatten es der oder die Täter soga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.