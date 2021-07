Appell von Dr. Henning Görtz : Stormarns Landrat stellt klar – mehr Normalität nur mit Impfung

Der Landrat hat nochmal deutlich gemacht, dass alle Stormarn, die die Wahl haben, sich impfen lassen sollen, damit Lockerungen für alle möglich bleiben. Es sei der beste Ausweg aus der Pandemie.

Bad Oldesloe | In den Stormarner Impfzentren sind Kapazitäten klar. Und manchmal erscheint es so, als seien die Menschen impfmüde geworden. Auch daher hat sich Stormarns Landrat Dr. Hening Görzt nochmal mit einem klaren Appell an die Stormarner gewandt. Pandemie ist nicht überstanden Denn die Corona-Neuinfektionszahlen sind nicht mehr so niedrig, wie noch vor ...

