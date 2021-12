Corona-Zahlen aktuell : Zahl der Corona-Neuinfektionen in Stormarn höher als in der Vorwoche

Ein weiterer Corona-Infizierter aus dem Kreis Stormarn ist verstorben. Es ist bereits der 328. Todesfall unter den Infizierten im Kreis.

Bad Oldesloe | In den vergangenen Tagen hielten sich – trotz der in Relation zu den Vormonaten immer noch viel zu hohen Infektionszahlen – so manche Kreisbürger an dem Strohhalm fest, dass die Inzidenz zuletzt wieder auf hohem Niveau gesunken war. Bei Werten von deutlich über 100 war das Argument einer „Verbesserung“ und jetzt ist dieser kleine Hoffnungsschimmer ...

