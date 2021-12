Kampf gegen Omikron : Mehr Corona-Impfungen und Bundeswehr-Hilfe im Kreis Stormarn

Soldaten der Bundeswehr unterstützen seit Montag, 27. Dezember, erneut das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn. Außerdem wurde die Zahl der Impflinien in Bad Oldesloe erweitert.

Bad Oldesloe | Die Impfkampagne gegen das Coronavirus läuft auf Hochtouren. Mit Blick auf die noch immer drohende, bereits anschwellende Omikron-Welle werden jetzt die Impfkapazitäten in Stormarn wieder deutlich erhöht. Vier statt nur zwei Corona-Impflinien in Bad Oldesloe Eigentlich sollten im ehemaligen Impfzentrum Jugendherberge in der Kreisstadt nur zwei I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.