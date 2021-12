Mehr Asylsuchende erwartet : Amt Siek sucht mehr Wohnungen für Flüchtlinge

In den kommenden Monaten erwartet die Amtsverwaltung mehr Asylsuchende. Für deren Unterbringung sucht das Amt Siek nun nach Wohnungen.

Siek | Über 1000 Flüchtlinge sind im Oktober nach Schleswig-Holstein gekommen – mehr als doppelt so viele, wie im Monat davor. Und in den kommenden Monaten wird die Anzahl der Asylsuchenden in Deutschland weiter ansteigen, prognostiziert die Sieker Amtsverwaltung, die derzeit dringend nach Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen sucht. Flüchtli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.