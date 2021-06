Hitzewelle in Stormarn : Oldesloer Mediziner geben kühle Tipps für heiße Sommer-Tage

Das Team der Asklepios Klinik Bad Oldesloe hat zehn goldene Regeln für den Umgang mit den Temperaturen über 30 Grad entwickelt.

Bad Oldesloe | Der Kreis Stormarn ist gefühlt ein Glutofen. Pünktlich zu den Sommerferien zeigt die heiße Jahreszeit, was sie kann. Schon in den vergangenen Tagen kletterte das Thermometer über 30 Grad. Das bedeutet für Wetterexperten, dass eine Hitzewarnung ausgegeben werden muss. Denn so sehr sich manche Mitmenschen über den Sommerausbruch passend zur Lockerung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.