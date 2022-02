Feuerwehreinsatz in Lauenburg : Massiver Ölaustritt aus Regenauslass in die Elbe

Passanten hatten den Ölfilm am Sonntag, 6. Februar, entdeckt und gegen 11 Uhr die Feuerwehr verständigt.

Lauenburg | Öl-Alarm am Sonntag, 6. Februar, am Elbufer in Lauenburg: Passanten hatten gegen 11 Uhr per Notruf einen Ölschleier auf der Wasseroberfläche gemeldet. Die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe ( IRLS) informierte daraufhin telefonisch den Lauenburger Feuerwehrchef Lars Heuer zur Erkundung vor Ort. Massiver Ölaustritt an Regenauslass...

