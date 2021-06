VfB Lübeck : VfB-Urgestein Marvin Thiel verlässt die Lohmühle

Der VfB Lübeck hatte gehofft, Marvin Thiel halten zu können. Der 26-Jährige lehnte ein Angebot zur Vertragsverlängerung jedoch ab und wird die Grün-Weißen nach neun Jahren verlassen.

Lübeck | Er war der dienstälteste Lübecker in der vergangenen Drittliga-Saison des VfB und hat sich von unten nach oben hochgearbeitet. Den Neuaufbau aber wird er nicht begleiten: Marvin Thiel wird in der kommenden Regionalligasaison nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen. Diesen Entschluss hat der 26-jährige gebürtige Lübecker, dessen Vertrag am Monatsende ...

