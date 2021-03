2. Handball-Bundesliga : Der Kapitän bleibt beim VfL Lübeck-Schwartau an Bord

Auch Kapitän Martin Waschul hält Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau weiterhin die Treue.

Lübeck | Nach Jan Schult hat ein weiterer Routinier seinen Vertrag bei Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau vorzeitig verlängert. Wie der Klub in einer Pressemitteilung bekannt gab, bleibt auch der Kapitän an Bord. Martin Waschul hat sich für zwei weitere Jahre an den VfL gebunden. Der 32-Jährige hat seinen Vertrag sogar um zwei Jahre verlängert und ist d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.