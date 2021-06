Landtagswahl 2022 : Martin Habersaat tritt im Wahlkreis 31 wieder an

Am 8. Mai 2022 wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Dann möchte sich auch Martin Habersaat aus Reinbek um ein neues Mandat bewerben.

Reinbek | Martin Habersaat ist seit 2009 Landtagsabgeordneter in Kiel. Und das möchte der 44-jährige Lehrer (der seit dem Einzug in den Landtag vom Schuldienst beurlaubt ist) auch bleiben. Deshalb wirft der SPD-Mann seinen Hut zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 wieder in den Ring. Seine Bewerbung um ein neues Mandat hat er den SPD-Kreisverbänden Stormarn und Herzo...

