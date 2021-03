Fußball-Oberliga : Marcello Meyer beendet seine Karriere

Marcello Meyer beendet seine fußballerische Laufbahn, um als Trainer eine neue Karriere zu starten.

Eichede/Lübeck | Mittelfeldspieler Marcello Meyer wird in der neuen Saison nicht mehr das Trikot der Oberliga-Fußballer des SV Eichede tragen. Der 30-Jährige, der sich im vergangenen Sommer zum zweiten Mal nach 2011 den Stormarnern angeschlossen hatte, wird seine aktive Laufbahn beenden, dem Fußball in der Region aber verbunden bleiben. Meyer wird in der neuen Saison ...

