Fußball-Oberliga : Marcel Gevert hütet weiter das Tor des SV Eichede

Fußball-Oberligist SV Eichede hat eine wichtige Personalie für die kommenden beiden Jahre geklärt.

Steinburg | Marcel Gevert wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten beim SV Eichede zwischen den Pfosten stehen. Der aus Labenz stammende Torhüter hat seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten bis zum 30. Juni 2023 verlängert. 2018 rückte Gevert in den Herrenbereich des SVE auf, ist in der Liga-Mannschaft seither die Nummer 1 und stand bislang 40 Mal in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.