„Marais-Consort“ spielt auf : Shakespeares „Sommernachtstraum“ im Ammersbeker Pferdestall

Das Marais-Consort zählt zu den führenden Gamben-Ensembles für Alte Musik und ist am Freitag, 10. September, im Dorfgemeinschaftshaus (Pferdestall) zu erleben.

Ammersbek | Der AKK, Ammersbeker Kulturkreis, präsentiert am Freitag, 10. September, ab 20 Uhr eines der führenden Gamben-Ensembles für Alte Musik im Pferdestall, Am Gutshof 1: das „Marais-Consort“ mit dem Konzertprogramm „A Summer Night's Dream“ (Shakespeares „Sommernachtstraum“). Wir möchten unsere Freude an den kulturellen Schätzen von Renaissance und Barock...

