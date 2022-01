Polizei sucht Zeugen : Räuber überfällt Spielhalle in Bargteheide und erbeutet Bargeld

Nachdem er das Geld, einen niedrigen vierstelligen Betrag, in seine Besitz gebracht hatte, sperrte der Kriminelle den Mitarbeiter in einem Raum in der Spielhalle in der Straße „Am Redder“ ein.

Bargteheide | Er kam maskiert. Gegen 2.50 Uhr am Dienstag, 18. Januar, bedrohte ein Mann in einer Spielhalle in Bargteheide den 36-jährigen Mitarbeiter mit einem unbekannten Gegenstand. Sein Ziel: Das Bargeld aus der Kasse. Nachdem er das Geld, einen niedrigen vierstelligen Betrag, in seine Besitz gebracht hatte, sperrte der Kriminelle den Mitarbeiter in einem R...

