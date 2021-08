Zeugen gesucht : Mann stiehlt Marktbeschicker in Bad Oldesloe die Tageseinnahmen

Während der Obst- und Gemüsehändler seinen Stand abbaute, entwendete ihm jemand seine Tageseinnahmen – einen vierstelligen Betrag.

19. August 2021, 16:02 Uhr

Bad Oldesloe | Für einen kurzen Augenblick hatte er seine Tageseinnahmen aus den Augen gelassen, da waren sie auch schon weg. Während ein Obst- und Gemüsehändler in Bad Oldesloe wie jede Woche gegen 13.15 Uhr seinen Marststand abbaute, hatte ihn offenbar am Mittwoch, 18. August, ein bisher Unbekannter beobachtet.

Denn dieser ging zu einem Mercedes Atego, wo der Händler seine Tageseinnahmen, einen vierstelligen Betrag in einem weißen Beutel, abgelegt hatte.

Täter soll ungefähr 50 Jahre alt sein

Ein ungefähr 50-Jähriger mit dunklen Haaren und einem Cap wurde beobachtet, wie er den Stoffbeutel an sich nahm. Er soll zwischen 1.75 und 1.80 Meter groß gewesen sein.

Laut Polizeiinformationen trug er eine dunkle Hose und einen dunklen Pullover. Er hatte eine blaue Weste an, die er nach der Tat wendete, so dass die rote Innenseite sichtbar wurde. Er flüchtete in Richtung der Hindenburgstraße.

Kripo sucht Zeugen nach Wochenmarkt-Diebstahl

Die Kripo Bad Oldesloe hofft jetzt auf Hinweise. Sie fragt, wer die Tat oder den Täter beobachtet hat und weitere sachdienliche Hinweise geben kann. Zeugenhinweise werden telefonisch unter (04531)-5010 entegegengenommen.