Ahrensburg : Mann ersticht Ehefrau: Droht dem Afghanen die Abschiebung?

Der 38-Jährige gab vor Gericht zu, seine junge Frau getötet zu haben. Bei Straftaten gegen das Leben können Ausländer aus Deutschland ausgewiesen werden. Trotzdem würde eine Abschiebung derzeit nicht erfolgen.

Ahrensburg | Dem 38-jährigen Afghanen, der seine Frau in der Nacht zum 6. September in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft getötet haben soll, droht nicht nur eine lebenslange Freiheitsstrafe. Bei einer Verurteilung wegen Mordes würde die Ausländerbehörde des Kreises Stormarn anordnen, dass Azlan S. (Name geändert) Deutschland verlassen muss. Eine Abschiebung...

