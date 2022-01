Ungewöhnlicher Einsatz : Mann bricht zu Neujahr in Waschanlage in Bad Oldesloe ein

Alarm in der Lily-Braun-Straße. Doch vor Ort konnten die Polizisten niemanden antreffen. Nur eine gewaltsam geöffnete Tür ließ die Beamten darauf schließen, dass sich hier jemand unberechtigt Zutritt verschafft hatte.

Bad Oldesloe | Während die meisten Menschen in der Neujahrsnacht gegen 3.40 Uhr wohl schliefen oder das neue Jahr feierten, kam ein 42-jähriger Mann auf andere Ideen. Er soll laut Polizei in eine Waschanlage in Bad Oldesloe eingebrochen sein. Alarm in Waschanlage ausgelöst „Gegen 3.40 Uhr wurden die Beamten in die Lily-Braun-Straße entsandt, nachdem dort der E...

