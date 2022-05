Straßenlaterne gerammt : Mann bei schwerem Unfall in Trittau lebensgefährlich verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne.

Trittau | Wer saß am Steuer, als am 27. Mai in T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.