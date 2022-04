Polizei im Großeinsatz : Mann bedroht in Bad Oldesloe Möbellieferant mit Schusswaffe

Nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus bedrohte ein Anwohner einen Möbellieferanten aus Kiel mit einer Schusswaffe. Der 28-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Bad Oldelsoe | Ein eskalierter Streit sorgte für einen Polizeigroßeinsatz in Bad Oldesloe. Passanten in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe reagierten am Mittwoch,13. April, gegen 10 Uhr erschrocken auf ein zum Teil schwer bewaffnetes Polizeiaufgebot, das im Einsatz war. Zunächst verbreitete sich in der Kreisstadt schnell das Gerücht, es gebe einen Polizeigroßei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.