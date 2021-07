Flüge nach Mallorca und Kreta : Von Lübeck aus auf die beliebten Ferieninseln

Im September und Oktober geht es mit der norddeutschen Fluggesellschaft Sundair auf die beliebten Ferieninseln. Der Airport Lübeck erweitert mit den neuen Charterzielen sein Angebot zum Mittelmeer.

Lübeck | Klar zum Start? Aber hallo! Der Airport Lübeck erweitert sein Flugangebot und bietet in Kürze Mallorca und Kreta als Charterziele an. Dann geht es an himmlische Mittelmeer (Traumstrände inklusive), zum erholsamen Inselurlaub über den kurzen „Dienstweg“. Sundair bietet Flieger mit bis zu 180 Plätzen Vom 3. September bis 29. Oktober wird zwei Mal ...

