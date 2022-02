Zwei Jahre nach der Tat : Mahnwache in Ahrensburg für Opfer von Hanau-Anschlag

Am 19. Februar jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum zweiten Mal. Der Runde Tisch Ahrensburg organisiert an diesem Tag eine Mahnwache, um der Opfer von Rassismus zu gedenken.

Ahrensburg | Der Runde Tisch Ahrensburg für Zivilcourage und Menschenrechte organisiert am Samstag, 19. Februar, von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Mahnwache zum Jahrestag des Anschlags in Hanau. Die Veranstaltung, bei der zwei Jahre nach der Tat an die Opfer gedacht werden soll, findet auf dem Vorplatz des Rathauses Ahrensburg statt. 43-Jähriger verübt rassistischen...

