Reform im deutschen Fußball : Männer und Frauen sollen bald gemeinsam kicken dürfen

Nach niederländischem Vorbild sollen bald auch in Deutschland Männer und Frauen auf Amateurebene in gemischten Mannschaften Fußball spielen dürfen. Die Idee wirft Fragen auf und kommt nicht überall gut an.

Bad Oldesloe | Von einer Revolution ist die Rede und von einem historischen Moment: In den Niederlanden dürfen ab der kommenden Saison Männer und Frauen gemeinsam Fußball spielen. Der niederländische Fußballverband KNVB habe sich bewusst für Diversität und Gleichstellung entschieden. „Wir wollen, dass Mädchen und Frauen auf der Grundlage ihrer Qualitäten und eigenen...

