Einbruch in Stapelfeld : Diebe stehlen Mähroboter, Motorsägen und weitere Maschinen

Nach dem Einbruch in einen Gewerbebetrieb in Stapelfeld sucht die Kriminalpolizei in Ahrensburg mögliche Zeugen. Der Gesamtwert der Beute beträgt gut 10.000 Euro.

Avatar_shz von Volker Stolten

16. Juli 2021, 11:13 Uhr

Stapelfeld | Von Mittwoch auf Donnerstag, 14./15. Juli (17 bis 7 Uhr), wurde in einen Betrieb für Land- und Kommunaltechnik in Stapelfeld eingebrochen.

Über eine Rückwand in die Firma

Laut Polizei-Erkenntnissen gelangten die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Wellblech-Rückwand in das Gebäude in der Straße Groot Redder. Dort ließen die Einbrecher Mähroboter, Motorsägen und andere Maschinen im Gesamtwert von über 10.000 Euro mitgehen.

Hat jemand Verdächtiges beobachtet?

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Ruf (04102) 809-0 entgegen.