VfB Lübeck : Lukas Pfeiffer: „Ich muss keine künstliche Autorität aufbauen“

Im Interview spricht Lukas Pfeiffer, Neu-Trainer von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck, über seine neue Rolle, die Erwartungen an der Lohmühle kurz vor dem Saisonstart und warum ihm Mannschaftssport so viel bedeutet.

Lübeck | Sportlich, schlank, 30 Jahre jung; Lukas Pfeiffer würde auch als Spieler durchgehen. Er wirkt zwar auf den ersten Blick nicht so, doch seit dem 1. Juli ist er der Mann, der beim VfB Lübeck die Ansagen macht. Nach dem Drittliga-Abstieg wurde der gebürtige Lüneburger an der Lohmühle vom Assistenz- zum Chefcoach befördert. Kurz vor dem Start in die Regio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.