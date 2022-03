Teil-Erlös für die Ukraine : Londoner Musical-Star Carl Ellis tritt zwei Mal in Eichede auf

Ein Großer der Musical-Szene ist an zwei Abenden zu Gast im Eichedeer Kirchenschiff: Carl Ellis. Er stand in „Notre Dame de Paris“ in London auf der Bühne und stieg auch in den „Starlight Express“ in Bochum.

Eichede | Die Kirchengemeinden Bargteheide und Eichede bieten dieses Frühjahr ein sehr vielschichtiges Musikprogramm mit Starpotenzial: Den Auftakt macht kein Geringerer als Carl Ellis, Musical-Sänger aus London. Der Star tritt mit seiner „Grateful Tour“ am Samstag und Sonntag, 26. und 27. März, jeweils ab 18 Uhr in der Eichedeer Kirche an der Lindenallee in St...

