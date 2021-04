Schwerer Unfall in Stormarn : Lkw aus Wohnzimmerwand in Bargteheide entfernt

Nach dem schweren Lkw-Unfall in der Hamburger Straße in Bargteheide konnte am Abend das Fahrzeug entfernt werden.

Bargteheide | Nachdem ein Lkw-Fahrer am späten Mittwochnachmittag, 21. April, die Kontrolle über sein Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen verlor, konnte das Fahrzeug mittlerweile aus der Wohnzimmerwand entfernt werden, in die es gesteuert wurde. Weiterlesen: Lkw rammt Hauswand in Bargteheide Zuvor hatte der Lkw-Fahrer auch eine Bushaltestelle in der Hamburg...

