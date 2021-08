Lastwagen überschlägt sich : Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A24 nahe Talkau – Vollsperrung

Rettungskräfte kämpfen vergeblich um das Leben des Mannes. Die Polizei geht von einer stundenlangen Vollsperrung aus.

Talkau | Tödliches Unfall-Drama am Freitag auf der Autobahn 24: vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers, so erste Erkenntnisse der Beamten des Autobahnpolizeireviers, hatte ein Trucker am Morgen die Kontrolle über seinen 40-Tonner verloren. Der Volvo kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete komplett abseits der Autobahn im Grünstreifen. Trotz inte...

