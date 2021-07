Livebericht zur Entschärfung : Vier Blindgänger werden in Bad Oldesloe entschärft

Wir berichten live von der Entschärfung von vier Fliegerbomben-Blindgängern in Bad Oldesloe am Sonntag, 18 Juli.

Patrick Niemeier

18. Juli 2021, 09:22 Uhr

Bad Oldesloe | Vier Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg, zwei britische und zwei amerikanische Fliegerbomben, werden heute, 18. Juli, in Bad Oldesloe entschärft. Rund 2800 Bürger müssen bis spätestens 11 Uhr ihre Häuser und Wohnungen sowie das Sperrgebiet verlassen haben. Wir berichten live mit diesem regelmäßig aktualisierten Artikel vom Fortgang der Entschärfungen.

Die aktuellen Entwicklungen im Überblick

9.00 Uhr Wer innerhalb des Evakuierungsbereichs wohnt, aber nicht weiß, wohin sie oder er gehen oder sich aufhalten kann, findet ab 10 Uhr Ansprechpartner und einen Aufenthaltsraum in der Schule am Kurpark (Am Kurpark 16). Dort ist das SEG im Einsatz und stellt die Betreuung sicher.



8.30 Uhr: Während die Einsatzkräfte von SEG, THW, Polizei und Feuerwehr bereits im Einsatz sind, müssen alle Anwohner im Sperrgebiet bis spätestens 11 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Darüber sollen auch alle Oldesloer, die es betrifft in den vergangenen Tagen informiert worden sein. Die Straßenliste zu den Evakuierungen ist in unserem Artikel hier zu finden.



LvermGeo/BKG/Stadt Bad Oldelsoe

8.00 Uhr: Das Bürgertelefon der Stadt Bad Oldesloe steht ab sofort bis zum Einsatzende bereit. Telefonnummer (04531)-504-888