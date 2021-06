Eintritt in Bargteheide frei : Kinosommer startet mit Lindenberg-Film – Udos Bassist live dabei

Bargteheider Kino startet mit einem prominenten Gast in die Sommersaison. Der Eintritt am Eröffnungsabend, 1. Juli, geht „aufs Haus“.

Bargteheide | Die lange Durststrecke ist (fast) vorbei: Auch im Kino im Kleinen Theater Bargteheide heißt es vom 1. Juli an wieder: Film ab! An dem besagten Donnerstag beendet die erste Vorstellung ab 19 Uhr die corona-bedingte Pause. Da ist beim Vereinsvorstand die Freude natürlich groß. Filmgeschenk an das treue Publikum Das unterstreicht auch Kinovorstand ...

