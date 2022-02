Weitere Pumpen zur Entlastung : Lidl-Zentrallager in Siek erneut von Überflutung bedroht

Das Wasser im Regenrückhaltebecken ist gestiegen. Mehrere Feuerwehren sind am Sieker Lidl-Zentrallager weiterhin im Einsatz. Zusätzliche Pumpen sollen angemietet werden.

Siek | Nachdem in der Nacht das Wasser im Regenrückhaltebecken im Lidl-Zentrallager in Jacobsrade um etwa 30 Zentimeter angestiegen ist, wurden am Dienstagvormittag, 22. Februar, die Freiwilligen Feuerwehren Siek und Meilsdorf alarmiert. Weitere Becken randvoll Laut Einsatzleitung wurden im Erstangriff drei Pumpen der beiden Wehren in Stellung gebracht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.