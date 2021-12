Jürgen Stahmer verabschiedet : Letzte Einsatzfahrt im Oldtimer für Ahrensburgs Gemeindewehrführer

Es war ein emotionaler Abschied: Als große Überraschung hatten die Ahrensburger Feuerwehrleute vor dem Rathaus einen Roten Teppich für Jürgen Stahmer ausgerollt.

Ahrensburg | Ehre, wem Ehre gebührt. Nach über vierzig Jahren Dienstzeit und fast 23 Jahren an der Spitze aller Ahrensburger Feuerwehren wurde Gemeindewehrführer Jürgen Stahmer am Montag, 13. Dezember, mit einem Fahrzeugkorso in den Ruhestand geleitet. Die letzte Einsatzfahrt war eine ganz besondere: Der 61-Jährige wurde in einem Feuerwehr-Oldtimer der Freiwill...

