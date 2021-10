Book Oldesloe Kids : Exklusive Lesenacht für Kinder in Bad Oldesloe

Nichts für Erwachsene: Bei der Büchermesse „Book Oldesloe Kids“ gibt es eine Lesenacht nur für Kinder. Doch das Programm hat noch mehr zu bieten.

Bad Oldesloe | Mit dem Lesen kann man nicht früh genug beginnen. Bei der seit 2017 im KuB in Bad Oldesloe stattfindende Büchermesse „Book Oldesloe“ steht in diesem Jahr darum das Kinderbuch im Zentrum. Am 29. und 30. Oktober sind Kinder aller Altersgruppen zu einer Vorlesenacht, einem Kinderfest, einer Kinderbuchmesse und vielen Lesungen eingeladen. Bei der Vo...

