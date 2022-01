Corona und Schule : Lehrerin aus Stormarn: „Normaler Unterricht ist aktuell unmöglich“

Eine Lehrerin aus Nordstormarn hat deutliche Zweifel daran, dass das Festhalten am Präsenzunterricht in aktuellen Corona-Lage zielführend ist. Die Darstellung, es gebe quasi normalen Unterricht, sei weltfremd.

Bad Oldesloe | Verunsicherte Kinder, mehrere Schüler infiziert und andere in Quarantäne, ständige Ermahnungen, fast täglich neue Regeln und Anweisungen – Grundschullehrerin Sandra R. (Name von der Redaktion geändert) ist erschöpft. „Mit Schulalltag hat das momentan nichts zu tun. Es ist eher ein permanenter Ausnahmezustand“, sagt sie. Echte Zweifel am aktuelle...

