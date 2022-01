Verfolgungsfahrt durch Stormarn : Polizei entdeckt leeren Fluchtwagen in Hoisdorf

Nach einer wilden Verfolgungsfahrt durch Stormarn laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Was steckt dahinter? Der geflüchtete mutmaßliche Fahrer konnte inzwischen gefasst werden.

Hoisdorf | Nach einer Verfolgungsfahrt durch Stormarn hat am späten Donnerstagabend, 20. Januar, die Polizei einen Peugeot 407 am Oetjendorfer Kirchenweg in Hoisdorf gestellt. Einer Streife war gegen 17 Uhr im Bereich der Brückenstraße in Ahrensburg das Auto aufgefallen, weil Fahrzeug und Kennzeichen nicht zusammenpassten. Als der 31-jährige Fahrer die Polizei b...

