Hallenlandesmeisterschaft 2022 : Lea Baudisch vom Ahrensburger TSV springt zum Titelgewinn

Die Ausbeute konnte sich sehen lassen. Sechs Medaillen heimsten die U16-Leichtathleten aus Stormarn bei den Hallenlandesmeisterschaften 2022 in Hamburg ein. Für das Glanzlicht sorgte Lea Baudisch im Dreisprung.

Hamburg | Bei den Hallenlandesmeisterschaften in Hamburg haben sich die U16-Leichtathleten am Wochenende 29./30. Januar, aus Stormarn achtbar geschlagen: Ein Titel, vier Silber-, und eine Bronzemedaille war eine mehr als ordentliche Ausbeute. Lea Baudisch vom Ahrensburger TSV triumphierte mit 10,92 Meter im Dreisprung der Altersklasse W15 mit deutlichem Vorsprung auf Julie-Johanna Kilian (LBV Phönix Lübeck), die bei 9,91 Meter im weichen Sand landete. Die Ahrensburgerin steigerte sich damit im Vergleich zum U18-Wettkampf vor zwei Wochen, als sie hinter ihrer zwei Jahre älteren Vereinskameradin Claire Wiedemann Vizelandesmeisterin wurde, um zehn Zentimeter. Reinbeker holt drei Medaillen Gleich drei Medaillen sicherte sich Lars Kurzbach von der LG Reinbek-Ohe. Der Stormarner lieferte sich im Hochsprung der M14 einen spannenden Zweikampf mit Janne Sievers (TSV Fahrdorf). Am Ende brachten es beide auf 1,64 Meter. Nach ganz oben auf das Siegertreppchen kletterte der Fahrdorfer, der sich weniger Fehlversuche geleistet hatte. Auch im Weitsprung musste sich Kurzbach mit Silber begnügen und Sievers zum Titel gratulieren. Der Reinbeker brachte es auf 4,96 Meter und hatte gegenüber Sievers (5,37) deutlich das Nachsehen. Bronze sicherte sich der Stormarner zudem im Kugelstoßen, wo er mit einer Weite von 10,02 Metern Sievers (9,89) auf Rang vier verwies. Eine vierte Medaille verpasste der Reinbeker derweil über 60 m Hürden, landete in 10,14 Sekunden knapp hinter Emil Dietrich (10,11) vom Kieler TB auf dem vierten Platz. Greta Weyrauch Vizelandesmeisterin Vereinskameradin Greta Weyrauch wurde derweil in der W14 Vizelandesmeisterin über 60 m Hürden in 10,11 Sekunden und mit 1,45 Meter im Hochsprung. ...

