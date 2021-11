Tödlicher Unfall in Lauenburg : Gärtner fällt in Teich und ertrinkt

Anwohner hatten über den Notruf eine Jacke, die im Wasser treiben würde, gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit Gartenarbeiten beschäftigt, als er wohl von der Böschung des Grundstücks abrutschte.

Lauenburg | Tödliches Drama an einem Teich in Lauenburg: Ein Gärtner ist am Donnerstag beim Schneiden von Sträuchern im Garten eines Einfamilienhauses an der Straße Uhlenbusch abgerutscht, in den Teich gestürzt und ertrunken. Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch leblos bergen, der Notarzt stellte den Tod fest. Anwohner hatten gegen 14.20 Uhr über den Notruf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.