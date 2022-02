Alkohol- und Kokain-Konsum : Freundin in Lauenburg berauscht nach Hause gefahren

Polizeistreife kontrolliert in Lauenburg jungen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen steht.

Lauenburg | Ein Fahranfänger ist der Polizei in Lauenburg in der Nacht zu Donnerstag, 24. Februar, ins Netz gegangen. Beamte des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg waren im Streifenwagen unterwegs und kontrollierten den 21-Jährigen, der sich noch in der Probezeit befindet, gegen 2.10 Uhr in der Berliner Straße. Der junge Mann war gerade dabei, seine 18-jährige Freu...

