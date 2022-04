Trunkenheitsfahrt in Lauenburg : 31-Jährige fährt mit Auto auf Gehweg und bleibt stehen – 1,13 Promille

In den Morgenstunden fiel den Beamten der Polizeistation Lauenburg eine Fahrerin auf. Sie manövrierte ihr Fahrzeug in „unsicherer Weise“.

Lauenburg | Wenn ein Auto beim Abbiegen beide Fahrspuren in Anspruch nimmt und dann auch noch auf einem Gehweg stehen bleibt, schaut sich die Polizei gern mal genauer dessen Fahrer oder Fahrerin an. So geschehen in Lauenburg an der Kreuzung von der Straße „Op de Schanz“ in die Stettiner Straße. 31-Jährige fällt durch unsichere Fahrweise auf Die Beamten der ...

