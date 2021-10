Bargteheide : Langjähriger Schulleiter Helmut Burmester ist gestorben

22 Jahre leitete er die Albert-Schweitzer-Schule, engagierte sich beim Kinderschutzbund und initiierte die Gründung der Bürgerstiftung Region Ahrensburg mit. Nun ist Helmut Burmester im Alter von 94 Jahren gestorben.

Bargteheide | Mehr als 60 Jahre lebte und arbeitete Helmut Burmester in Bargteheide – als Pädagoge, engagierter Bürger und Stifter. Vor Kurzem, am 28. September, ist der langjährige Schulleiter und Ehrenvorsitzende der Bürgerstiftung Region Ahrensburg im Alter von 94 Jahren gestorben. „Mit ihm ist ein Mensch gegangen, der in mehrfacher Weise beispielhaft lebte u...

