Landtagswahl 2022 : Diese Stormarner Wahlkreiskandidaten treten für die SPD an

Bei einer SPD-Konferenz in Bargteheide sind die Wahlkreiskandidaten für die Landtagswahl am 8. Mai 2022 in den einzelnen Regionen final aufgestellt worden.

Bad Oldesloe | Die Wahlkreiskandidaten der Stormarner Sozialdemokraten wurden bei der Kreiswahlkonferenz in Bargteheide für die Landtagswahl am 8. Mai 2022 final aufgestellt. Für den Süden tritt erneut der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat aus Reinbek, an. Mehmet Dalkilinc kandidiert für Stormarn-Nord In Stormarn-Mitte bew...

