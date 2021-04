Coronavirus in Stormarn : Landesmeldestelle vermeldet 43 neue Corona-Fälle im Kreis

Laut der Landesmeldestelle ist die Zahl der Coronainfektionen in Stormarn in den letzten Tagen um 43 gestiegen.

Bad Oldesloe | Laut der Landesmeldestelle ist die Zahl der Coronainfektionen für den Kreis Stormarn am Osterwochendende von 5592 Gesamtfällen seit Frühjahr 2020 am Donnerstag,1. April, auf 5635 am Sonntag, 4. April, angestiegen. Das entspricht einem Anstieg der Zahlen um 43 weitere positive Corona-Tests. Der Inzidenzwert für Stormarn sinkt dadurch zunächst auf 68...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.