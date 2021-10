Premiere auf Feuerwehrmesse : Landesfeuerwehrverband präsentiert neuen Info-Truck in Bargteheide

Ausgestattet mit einer ausklappbaren Bühne, ist das Info-Mobil für Moderationen, Präsentationen und Veranstaltungen der Feuerwehren im Land geeignet.

Bargteheide | Der feuerrrote Promo-Truck des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein (LFV SH) hatte am Wochenende, 30. und 31. Oktober, seinen ersten öffentlichen Auftritt in Bargteheide. Auf dem Gelände des Schützenvereins in der Jersbeker Strasse fand an zwei Tagen eine Infoveranstaltung des Rescue-Training-Center-Nord für Feuerwehrleute rund um alternativ...

