Kuratorium hat entschieden : Die Medizinische Klinik Borstel schließt zum Endes des Jahres

Die Patientenversorgung am Klinikum Borstel endet am 31. Dezember dieses Jahres. Das UKSH bietet dem Mitarbeiterstab samt dem administrativen Personal Arbeitsverträge am UKSH in Kiel oder Lübeck an.

Borstel | Ende einer Institution nach 70 Jahren: Zum 31. Dezember 2021 wird die Medizinische Klinik Borstel aus wirtschaftlichen Beweggründen geschlossen. Das hat das Kuratorium des Forschungszentrums Borstel (FZB), Leibniz Lungenzentrum, auf einer außerordentlichen Sitzung am Dienstag, 29. Juni, beschlossen. Dabei wurden noch vor wenigen Monaten viele...

